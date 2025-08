Corsa in montagna, domani scatta il Mome Trail

Scatta domani, con partenza alle 18, la quinta tappa del campionato provinciale di corsa in montagna. A Momeliano, nel comune di Gazzola, il Mome Trail, 18 chilometri con un dislivello di 780 metri, che regaleranno una nuova possibilità agli amanti di questa disciplina così faticosa ma gratificante. Organizzata da PasSport in collaborazione con il locale circolo Anspi, la manifestazione sarà affiancata anche dalla consueta Marcia tra boschi e castelli, riservata ai non agonisti. Per iscrizioni e per tutte le informazioni, clicca qui.