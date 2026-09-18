Crisi Fiorenzuola, ora si punta al mercato degli svincolati

Due centrocampisti e un attaccante. Sono gli obiettivi primari del Fiorenzuola in questa prima fase di stagione che ha visto i rossoneri incapaci di raccogliere punti nelle prime tre giornate del girone B di Serie D e nemmeno di trovare la via del gol. Privo di Mattia Gallo per tre giornate dopo la squalifica che ha fatto seguito all'espulsione rimediata con al Pro Palazzolo, per la sfida di domenica sul campo del Brusaporto sarà emergenza anche nel reparto offensivo, dove le opzioni sono molto limitate.

Il direttore sportivo, superata questa settimana complicatissima e che di fatto è stata la prima condotta per intero dal nuovo tecnico Alberto Villa, sonderà il mercato dei giocatori svincolati per individuare due mezz'ali di peso e anche un attaccante che possa fungere da alternativa proprio a Gallo e a Formato, con il baby Sula che sarà indisponibile per qualche tempo.