Cuneo ko in tre set, il 2026 della Gas Sales parte a tutta. LE FOTO

All’andata il calore del palazzetto piemontese (entusiasta del ritorno in massima serie dopo undici anni di assenza) aveva momentaneamente stordito la Gas Sales Bluenergy, che si trovò a dover conquistare la pratica al tiebreak, dopo una rimonta che li aveva visti in svantaggio per 2-0. Discorso diverso quello di stasera. Nell’anticipo della terza giornata di ritorno, Piacenza inaugura il nuovo anno al PalabancaSport con un netto 3-0 su Cuneo.

Numeri alla mano, i ragazzi di coach Dante Boninfante hanno sbaragliato i biancoblù con un servizio equilibrato (9 ace su 73 tentativi e 13 errori, contro un punto in battuta degli avversari e 15 servizi sbagliati su 58 possibilità) e un gioco in contrattacco gestito tra diagonali a tutto braccio e piazzate intelligenti. Ma soprattutto è stata una grande serata per il centrale Gianluca Galassi, mvp del match con 10 primi tempi e due muri, la regia da maestro di Paolo Porro e la difesa granitica di Domenico Pace.

La Gas Sales conferma così la grande prestazione del 30 dicembre contro Modena per i quarti di Coppa Italia e costringe Cuneo ad allungare la sua striscia negativa, ora alla sua nona sconfitta consecutiva.

Ora i biancorossi avranno poco tempo per riposare. Mercoledì i riflettori si accenderanno nuovamente sull’Europa nell’appuntamento di Cev Cup contro lo Jihostroj Ceske Budejovice.

Gas Sales Bluenergy Piacenza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 4, Mandiraci 13, Galassi 12, Bovolenta 11, Gutierrez 7, Comparoni 3, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 3, Seddik 0. N.E. Simon, Travica. All. Boninfante.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 0, Sedlacek 11, Codarin 5, Feral 9, Zaytsev 8, Copelli 3, Giraudo (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Strehlau 1, Stefanovic 0, Cattaneo 0. N.E. Sala. All. Battocchio.

ARBITRI: Cavalieri, Curto.

NOTE - durata set: 24', 33', 27'; tot: 84'.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI