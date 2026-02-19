Cuore Assigeco, vittoria al supplementare

Un grande cuore regala la vittoria all’overtime all’Assigeco, che con il 99-94 al Palabanca contro Vicenza nella 27ª giornata di Serie B Nazionale sale a quota 30 punti in classifica, è quinta e alimenta le speranze di andare direttamente ai playoff. Dopo un buon inizio, la squadra di Lottici è sprofondata a -16 nel terzo quarto, prima di piazzare due rimonte nell’ultima frazione. Prima il 74-74 con Poggi, poi la risposta al filotto ospite (0-8) agguantando il supplementare e chiudendolo con l’uomo copertina Lorenzo Calbini, autore di 30 punti, spalleggiato da Leo Valesin (19). Domenica alle 17 trasferta a Piazza Armerina contro la Siaz.

Il tabellino

Assigeco Piacenza-Vicenza 99-94 (21-20, 35-41, 62-68, 84-84)

Assigeco Piacenza: Valesin 19, Calbini 30, Poggi 15, Anaekwe 2, Pepper 10, Kuot Kuot 4, Criconia 7, Sarmiento 7, Ferraro 5, Fiorillo. N.e.: Cattivelli. All.: Lottici.

S4 Energia Vicenza: Gasparin 16, Pisano 17, Marangoni 12, Vanin 19, Udras 15, Marchet 3, Carr 2, Da Campo 10. N.e.: Trova, Beretta. All.: Ghirelli.

Arbitri: Purrone, Spinelli, Marenna.

La classifica

Vigevano, San Vendemiano 40, Gema Montecatini, Orzinuovi 36, Capo d’Orlando, Legnano, Treviglio, Assigeco 30, Omegna, Fabo Herons Montecatini 28, Desio, Vicenza 26, Lumezzane, Piazza Armerina 22, Fiorenzuola Bees 20, Agrigento 18, Fidenza 10, Monferrato 8, Bakery 6.