Cuore da veri leoni, la prima dei Lyons è da applausi

Lyons giovani, coraggiosi e determinati: la ricetta della vittoria su Biella e tutta qui. In inferiorità numerica e sotto nel punteggio a 10’ dalla fine, i Leoni hanno ruggito ribaltando il risultato e conquistando una bella e sofferta vittoria per aprire al meglio la stagione. 31-18 il finale al Beltrametti, con le quattro mete segnate da Via, Franzoso, Moretto e Cutler a dare ai bianconeri anche il punto di bonus offensivo e il trofeo intitolato al dirigente bianconero Gianni Salerno.

Partono con le marce alte i Lyons, che si portano subito in attacco e colpiscono al 5’ con Alessandro Via, bravo a bucare la difesa dopo una lunga azione di attacco. I Leoni non mollano la presa, e dopo un paio di iniziative sfumate colpiscono al 14’ con una fuga sull’ala di Franzoso conclusa in meta. La pioggia rende difficile controllare il pallone, e Biella sfrutta la propria fisicità per prendere campo: da una rimessa laterale arriva la meta che accende gli ospiti al 28’ con il tallonatore Ledesma. Lo schema si ripete nel finale di frazione, con Biella che preme ancora sfruttando la mischia e porta a marcare il pilone Vecchia.

Nella ripresa la pioggia aumenti di intensità mettendo in difficoltà le squadre, con poche azioni pericolose da segnalare. Biella prova a passare in vantaggio, ma la difesa bianconera tiene duro fino al 68’, quando Wentzel mette tra i pali il calcio del sorpasso. Il numero 10 ospite si ripete dopo pochi minuti, punendo anche il cartellino giallo mostrato a Scatigna per antigioco e si entra nel finale di partita con i Leoni sotto nel punteggio e in inferiorità numerica.

Nel momento di massima difficoltà i Leoni rialzano la testa e ribaltano la gara: dopo molti minuti si portano in attacco ed è capitan Moretto a suonare la carica al 75’ con la terza meta dei suoi. I Lyons ora prendono coraggio e dopo un’azione travolgente portano a marcare Cutler la meta del punto di bonus. A mettere la ciliegina sulla torta è il calcio piazzato finale di Camero che fissa il punteggio sul 31-18.

I Lyons iniziano al meglio il loro cammino in Coppa Italia, portandosi in vetta al Girone 2 con questa vittoria. Nella seconda giornata i bianconeri faranno visita al Parabiago domenica 5 ottobre, mentre la prossima gara al Beltrametti sarà domenica 19 ottobre per la seconda giornata di campionato contro le Fiamme Oro.

Coppa Italia - I° Giornata

Sitav Rugby Lyons-Biella Rugby Club 31-18 (14-12)

Marcatori: p.t. 5’ m Via A tr Russo (7-0), 14’ m Franzoso tr Russo (14-0), 28’ m Ledesma (14-5), 40’ m Vecchia tr Wentzel (14-12), s.t. 69’ cp Wentzel (14-15), 73’ cp Wentzel (14-18), 75’ m Moretto tr Camero (21-18), 79’ m Cutler tr Camero (28-18), 82’ cp Camero (31-18)

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Franzoso, Calosso, Conti (60’ Seminari), Solari; Russo (44’ Camero), Via A (44’ Colombo); Moretto (cap), Bance (50’ Baas), Perazzoli (55’ Bottacci); Cissè, Cutler; Horgan (69’ Salerno), Scatigna (58’ Moretti), Libero (36’ Borghi, 67’ Scatigna). All. Matenga, Solari

Biella Rugby Club: Morel (62’ Protto); Negro, Foglio Bonda (56’ Loro), Cruciani, Dapavo; Wentzel, Dabalà (41’ Besso); Gonella, Zucconi, Mondin (51’ Barilli); De Biaggio, T. Ouattara (51’ L. Loretti); Vecchia (41’ Maina), J.M. Ledesma (51’ Casiraghi), De Lise (cap.) (51’ M. Ouattara). All. Benettin

Arbitro: Meschini (Milano)

AA1: Covati (Piacenza) AA2: Sergi (Bologna)

Cartellini: 72’ giallo a Scatigna (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Russo 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Camero 3/4 (Sitav Rugby Lyons) Wentzel 2/3 (Biella Rugby Club)

Note: giornata piovosa, terreno in perfette condizioni. Spettatori 600 circa. Osservato minuto di silenzio in ricordo di Giuseppina Botti

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5 ; Biella Rugby Club 0

Player of the Match: Ethan Cutler (Sitav Rugby Lyons)