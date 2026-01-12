D'Ago a Zona calcio: «Piace pronto a ripartire»

Un punto in due partite all’alba del girone di ritorno non fa certo squillare il campanello d’allarme, ma una domanda è comunque lecita: che fine ha fatto il Piacenza degli ultimi mesi del 2025?

I tifosi probabilmente se lo stanno chiedendo e Stefano D’Agostino, uno dei leader tecnici della squadra, ha provato a dare una risposta mettendoci la faccia dopo il pareggio interno contro il Cittadella Vis Modena. «Non dobbiamo preoccuparci - ha detto il trequartista ieri sera ai microfoni di Zona Calcio - però dobbiamo riprendere la marcia di quel filotto. È indispensabile non andare sotto nel punteggio, perché le avversarie poi si chiudono ancora meglio e per noi attaccanti è difficile trovare spazi e creare occasioni per segnare: sia il Desenzano sia il Cittadella Vis Modena sono state brave a fare questo».

Nel prossimo turno il Piacenza affronterà in trasferta l’Imolese e l’attaccante biancorosso suona la carica: «L’obiettivo è sempre fissato nella mente mia e di tutti, credo che la strada intrapresa dopo Palazzolo sia quella giusta, anche se sappiamo che adesso i margini di errore sono ridotti al minimo. Domenica sarà una partita stra-importante, non dobbiamo guardare chi abbiamo di fronte, ma solamente conquistare i 3 punti in qualsiasi modo, belli o brutti».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Carlo Gobbi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine in Eccellenza e in Promozione: ospite in studio Andrea Rossetti, team manager della Castellana Fontana.