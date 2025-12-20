D'Agostino scatenato, il Piace in testa almeno per una notte

«D’Agostino olè, D’Agostino oh oh!». Il tripudio dei tifosi del Piacenza nella curva ospite del Voltini, dopo il 3-2 in rimonta sul campo del Crema, è tutto per Stefano D’Agostino. Suoi i tre gol, uno nel primo tempo e due nella ripresa, che spingono i biancorossi in testa alla classifica del girone D di Serie D almeno per una notte. Piacenza che aggancia il Lentigione capolista a quota 35 punti, in attesa delle gare di domenica. Quinta vittoria e ottavo risultato utile di fila per Silva e compagni, che chiudono il 2025 con un successo dopo una partita sicuramente meno scontata delle ultime. Da applausi lo spirito dei piacentini, mai realmente in affanno nonostante i due vantaggi di casa (1-0 e 2-1) e capaci di una grande reazione fino al colpo di testa decisivo di D’Ago, a 5 minuti dalla fine.

Cronaca della gara

L’approccio feroce richiesto da mister Franzini dura solo qualche minuto, giusto il tempo dell’occasione di Mustacchio, che spara alto sul corner di D’Agostino. All’8’, il Piace si fa cogliere impreparato sul primo corner di casa: Erman risolve la mischia e trova l’1-0 Crema con un tiro deviato. Proteste biancorosse perché capitan Silva era rimasto a terra. Lamentele piacentine anche un paio di minuti dopo, quando dopo il brutto fallo di Vailati su Lordkipanidze, l’arbitro opta per il cartellino giallo e non per l’espulsione.Il Piace torna alla carica ancora più convinto e trova il pari al 15’: Mustacchio addomestica un lancio lungo e serve la sponda per D’Agostino in area, che trova l’1-1 con un piazzato mancino che si infila all’angolino. Ospiti ancora pericolosi con l’assolo di Mustacchio sulla sinistra, cross per Lordkipanidze che sfiora il vantaggio con un colpo di testa che si spegne di poco fuori. Partita accesa anche nella seconda parte del primo tempo: il Piacenza controlla il possesso e cerca spazi che difficilmente trova.Inizio ripresa sulla stessa linea e, come nel primo tempo, il Crema colpisce alla prima vera chance: al 55’ è la punizione dalla sinistra di Mozzanica ad infilarsi piano piano in rete sul secondo palo. Poco reattiva la difesa, non impeccabile il portiere Ribero. Nei primi 15’ della ripresa solo un paio di tiri velleitari di Lordkipanidze e D’Agostino.Sono i cambi (Taugourdeau e Ciuffo) a dare nuova linfa: il regista francese innesca l’azione del 2-2, rifinita da una gran giocata di Lordkipanidze e dall’inserimento con cross dalla destra di Ciuffo, pallone appoggiato in rete da D’Agostino di testa per la doppietta. “Lord” sfiora il gol in girata, il Piace spinge come mai prima nella partita. La squadra di Franzini rischia solo in contropiede, ma non trova la stoccata decisiva. Franzini mette ancora mano alla panchina (Mazzaglia, Bianchetti e Pizzi) e viene ripagato dal solito, immenso D’Agostino. Tripletta del numero 10, che segna ancora di testa sul nuovo cross di Ciuffo. Ottavo gol nelle ultime cinque gare, si inchina anche il Crema (l'ex bomber Recino salutato e omaggiato dai tifosi biancorossi) e il Piace dorme in vetta. Dopo la sosta, il 4 gennaio 2026, big match in casa del Desenzano.

Il tabellinoCrema-Piacenza 2-3

Crema (4-3-3): Ferrara; Arpini, Vailati (45’ s.t. Invernizzi), Maccherini, Azzali (40’ s.t. Neci); Latini (44’ s.t. Tomella), Erman, Mozzanica; Cerasani (30’ s.t. Abba), Recino, Gramignoli. All. Piccolo. Panchina: Maianti, Bettinelli, Niculae, Valdameri, Varisco.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri (19’ s.t. Ciuffo), Silva, Martinelli, Sartorelli (37’ s.t. Pizzi); Lordkipanidze (37’ s.t. Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna (16’ s.t. Taugourdeau); Mustacchio (37’ s.t. Bianchetti), D’Agostino. All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Sbardella, Sollini, Trombetta N.

Arbitro: Decimo di Napoli.

Reti: 8’ p.t. Erman (C), 15’ p.t. D’Agostino (P); 10’ s.t. Mozzanica (C), 21’ e 39’ s.t. D’Agostino (P).

Note: ammoniti Vailati, D’Agostino. Angoli 3-5. Recupero 1’-5’. Spettatori circa 1.000.

