Dal rugby dei piccoli alla maratona di New York: focus a Zona Sport

Questa sera alle 21 su Telelibertà torna Zona Sport, format condotto da Marcello Tassi e Selina Pozzi. Nella prima parte riflettori sul rugby con il progetto “Il Rugby dei Piccoli”, l’iniziativa del Piacenza che sta coinvolgendo migliaia di bambini nelle scuole. In studio Claudio Forte, direttore sportivo e allenatore della prima squadra, e Anna Barbera, educatrice, per raccontare come la palla ovale possa diventare uno strumento educativo, gratuito e inclusivo. Non mancheranno aggiornamenti sulla Serie A2 e sulla Coppa Italia, con focus sui Lyons e sul prossimo turno.

La seconda parte sarà dedicata al baskin, la pallacanestro inclusiva che unisce ragazzi con e senza disabilità. Ospiti Francesco Righi, Donatella Crovini e Mariana Vento del Piacebaskin, per parlare di sport, amicizia e crescita. Chiusura con il running: in studio Federica Gobbi e Alberto Dosi, piacentini reduci dalla Maratona di New York.

Repliche domani alle 11.15 e 18.40, giovedì alle 9.00 e 13.35, e sempre on demand su Libertà.it.