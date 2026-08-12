Atletica, per Dallavalle si aprono le porte della finale
Ai campionati europei di atletica leggera in corso a Birmingham il piacentino conquista la finale nel salto triplo con 16,55, quarta misura complessiva
Redazione Online
|5 ore fa
Andrea Dallavalle
Il piacentino Andrea Dallavalle ce l'ha fatta. E' in finale nel salto triplo ai campionati europei di atletica leggera che si stanno svolgendo dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito.
Tre azzurri su tre in finale nel salto triplo. L’Italia completa una qualificazione perfetta con Andy Díaz Hernández, Simone Biasutti e Andrea Dallavalle tutti tra i migliori dodici. Díaz supera subito la misura di qualificazione con 17,05, secondo assoluto alle spalle del portoghese Pedro Pichardo, leader con 17,16. Grande prova di Biasutti, terzo con 16,71 e qualificazione diretta, mentre Dallavalle completa il tris azzurro con 16,55, quarta misura complessiva.