Dallavalle trionfa a Madrid alla vigilia dei Campionati europei

Un formidabile Andrea Dallavalle ha trionfato al meeting di Madrid, andato in scena questa sera, giovedì 16 luglio. Il campione piacentino del salto triplo ha stampato un formidabile 17,59 (ventoso) ma anche un 17,42 al terzo tentativo con 1,7 di vento alle spalle e dunque entro i limiti consentiti. Misura che gli ha consegnato l'oro in una delle tappe del Word Continental Tour, ma che soprattutto apre ad ulteriore ottimismo in vista dei Campionati europei in programma ad agosto a Birmingham dove il talento della Fiamme Gialle e cresciuto nell'Atletica PIacenza, comporrà un tamdem formidabile nel triplo con Andy Diaz nella battaglia al cospetto del grande favorito Pichardo.