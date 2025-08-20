Dalle Filippine alla Gas Sales: «Per portare campioni in prima squadra»

Una carriera già ricchissima di esperienze, l'ultima quale vice di Angelo Frigoni sulla panchina della Nazionale delle Filippine, nonostante la carta d'identità reciti soltanto 38 anni. Matteo Antonucci è uno dei tanti volti nuovi della Gas Sales Bluenergy 2025/2026, ma in questo caso parliamo di settore giovanile: sarà il viterbese infatti, il direttore tecnico del vivaio biancorosso per i prossimi due anni.

«L'obiettivo primario è quello di ridurre il più possibile la distanza tra prima squadra e settore giovanile - ha spiegato Antonucci -. La società vuole condurre quanti più giocatori possibili tra i Seniores e, per farlo, dovremo agire in più direzioni. In primis, sarà potenziata l'attività di reclutamento e riattiveremo la foresteria che consentirà ai giovani fuori sede di poter praticare l'attività sportiva al meglio».