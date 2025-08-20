Dalle Filippine alla Gas Sales: «Per portare campioni in prima squadra»
Matteo Antonucci, per i prossimi due anni, sarà il direttore tecnico del settore giovanile della formazione biancorossa
Corrado Todeschi
August 20, 2025|3 ore fa
A sinistra Matteo Antonucci con Angelo Firigoni: il nuovo d.t. di Piacenza era il vice tecnico della Nazionale delle Filippine
Una carriera già ricchissima di esperienze, l'ultima quale vice di Angelo Frigoni sulla panchina della Nazionale delle Filippine, nonostante la carta d'identità reciti soltanto 38 anni. Matteo Antonucci è uno dei tanti volti nuovi della Gas Sales Bluenergy 2025/2026, ma in questo caso parliamo di settore giovanile: sarà il viterbese infatti, il direttore tecnico del vivaio biancorosso per i prossimi due anni.
«L'obiettivo primario è quello di ridurre il più possibile la distanza tra prima squadra e settore giovanile - ha spiegato Antonucci -. La società vuole condurre quanti più giocatori possibili tra i Seniores e, per farlo, dovremo agire in più direzioni. In primis, sarà potenziata l'attività di reclutamento e riattiveremo la foresteria che consentirà ai giovani fuori sede di poter praticare l'attività sportiva al meglio».
Per Antonucci anche esperienze sulle panchine giovanili azzurre: «Sono stato un giocatore mediocre, arrivati fino alla Serie B, dopodiché il richiamo della panchina è stato fortissimo. Così come è stata irrinunciabile la chiamata della Gas Sales: mi è spiaciuto lasciare le Filippine, ma qui c'è tutto per dar vita a un progetto autentico e ambizioso». Leggi qui tutta l'intervista
Gli articoli più letti della settimana
1.
Morta l'ucraina investita, i figli al fronte non possono dirle addio
2.
Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario
3.
«È finita»: l'ultimo messaggio del C130 Air Algerie schiantatosi alla Besurica 19 anni fa
4.
Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)