Dalle Filippine alla Gas Sales: «Per portare campioni in prima squadra»

Matteo Antonucci, per i prossimi due anni, sarà il direttore tecnico del settore giovanile della formazione biancorossa

Corrado Todeschi
Corrado Todeschi
August 20, 2025|3 ore fa
A sinistra Matteo Antonucci con Angelo Firigoni: il nuovo d.t. di Piacenza era il vice tecnico della Nazionale delle Filippine
1 MIN DI LETTURA
Una carriera già ricchissima di esperienze, l'ultima quale vice di Angelo Frigoni sulla panchina della Nazionale delle Filippine, nonostante la carta d'identità reciti soltanto 38 anni. Matteo Antonucci è uno dei tanti volti nuovi della Gas Sales Bluenergy 2025/2026, ma in questo caso parliamo di settore giovanile: sarà il viterbese infatti, il direttore tecnico del vivaio biancorosso per i prossimi due anni.
«L'obiettivo primario è quello di ridurre il più possibile la distanza tra prima squadra e settore giovanile - ha spiegato Antonucci -. La società vuole condurre quanti più giocatori possibili tra i Seniores e, per farlo, dovremo agire in più direzioni. In primis, sarà potenziata l'attività di reclutamento e riattiveremo la foresteria che consentirà ai giovani fuori sede di poter praticare l'attività sportiva al meglio».
Per Antonucci anche esperienze sulle panchine giovanili azzurre: «Sono stato un giocatore mediocre, arrivati fino alla Serie B, dopodiché il richiamo della panchina è stato fortissimo. Così come è stata irrinunciabile la chiamata della Gas Sales: mi è spiaciuto lasciare le Filippine, ma qui c'è tutto per dar vita a un progetto autentico e ambizioso». Leggi qui tutta l'intervista

