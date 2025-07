Dalle schiacciate piacentine alla nuova vita trovata a Seul

Dopo sette stagioni in Serie B tra Fiorenzuola e Alseno, Serena Tosi, ex banda classe ’95, ha scelto di lasciare il volley per inseguire un sogno inaspettato: la Corea. Spinta da una passione nata quasi per caso – il suono del coreano sentito in una serie TV – ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Seoul, dove oggi studia la lingua, lavora in un ristorante italiano e osserva da vicino un mondo pallavolistico molto diverso dal nostro.

«In Corea non ci sono categorie come in Italia. Esistono solo squadre universitarie e la Serie A, senza retrocessioni. Il livello è decisamente più basso, anche tra le professioniste”, racconta Tosi. Anche il volley amatoriale segue regole tutte sue: “Si gioca in nove, senza rotazioni, con il palleggiatore fisso in prima linea».

Se tornare in campo non rientra nei suoi piani, Serena non esclude un futuro nel settore, magari come traduttrice per squadre che ingaggiano atleti stranieri. Un ponte tra due mondi, sportivo e culturale, che continua a esplorare giorno dopo giorno.