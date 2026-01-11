Derby Fiorenzuola-Agazzanese, il Nibbiano riceve l'Arcetana

La sfida di cartello della seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è senza dubbio il derby d'alta classifica Fiorenzuola-Agazzanese, entrambe all'inseguimento del tandem di testa comporto da Nibbiano e Vianese. All'andata si impose l'Agazzanese per 3-0 ai danni dei rossoneri decimati dalle assenze, oggi la situazione appare decisamente più equilibrata. Granata a quota 38 punti, Fiorenzuola a 37 ma con una gara in meno (la sfida di Corticella rinviata per neve sarà recuperata il 21 gennaio).

Il Nibbiano&Valtidone (reduce dal pareggio di Salsomaggiore) riceve l'Arcetana, mentre la Pontenurese vuole riprendere a Fabbrico la corsa dopo lo stop interno contro la Fidentina Borgo San Donnino.

Infine, la Bobbiese deve battere il fanalino di coda Campagnola per uscire dalla zona playout.

Tutti in campo alle 14.30.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica

