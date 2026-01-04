Desenzano-Piacenza 1-0 al 45'

Torna in campo oggi alle 14.30 il Piacenza che, dopo la sosta natalizia osservata dal campionato di Serie D, riprende la rincorsa alla vetta, ora distante soli 3 punti, con la delicatissima trasferta di Desenzano. Franzini sceglie Taugourdeau titolare con Campagna in panchina, al pari del nuovo arrivato Manuzzi. Almeno 600 i tifosi biancorossi arrivati a Desenzano.

Al 3' bella azione dei locali: Brighenti di tacco libera Baraye al limite, il tiro è sbilenco.

Nei primi minuti il pressing del Desenzano è intenso e il Piace non riesce a imbastire azioni manovrate, ma si affida a sterili lanci lunghi dalle retrovie.

Al 12' una finta di D'Agostino libera Bertin al cross dalla sinistra, traversone teso in are su cui né Mustacchio né Lord riescono ad arrivare.

Al 14' altissimo il destro dal limite di Procaccio.

Al 15' vantaggio Desenzano: cambio di gioco sulla sinistra di Bovolon, Procaccio prende velocità, duetta in area con Gabbianelli e di piatto batte Ribero.

Immediata la reazione dei biancorossi, che si fanno pericolosi prima con una punizione-cross di Tau deviata in angolo da un difensore, poi con un cross insidioso di D'Agostino, su cui arriva in tempo Arpino, anticipando Mustacchio.

Al 23' locali pericolosi con Gori, che di sinistro dai venti metri raccoglie una respinta di Martinelli, ma mette a lato.

Al 34' Procaccio raccoglie una palla vagante a metà campo, si invola verso la porta e cerca il secondo palo dal limite: palla fuori di un soffio.

Al 37' Martinelli stacca su angolo di Tau, palla a lato.

Nel finale del tempo il Piacenza tiene più il pallone, ma non riesce a creare pericoli contro un'avversaria molto ben organizzata.



Il tabellino

DESENZANO (4-2-3-1): Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis; Gori, Bovolon; Baraye, Gabbianelli, Procaccio; Brighenti. A disposizione: Rizzi, Antonelli, Tomaselli, Cardella, Antonciuc, Catania, Savalli, Ntube, Gasperi.. All. Gaburro.

PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin; Putzolu, Taugourdeau, Poledri; Lordkipanidze; D'Agostino, Mustacchio. A disposizione: Kolgekaj, Sbardella, Trombetta M., Bianchetti, Manuzzi, Mazzaglia, Cabri, Sartorelli, Campagna. All. Franzini.

Arbitro: Cavacini (Lanciano), assistenti Di Meglio (Napoli) e Salinelli (Genova).

Rete: 15'pt Procaccio (D).

