Desio rialza la testa contro i Bees: 69-53 e serie in parità

Dopo il colpo esterno in Gara 1, Fiorenzuola deve arrendersi a un PalaFitLine di Desio infuocato: finisce 69-53 per i padroni di casa, che con una prestazione solida in ogni zona del campo rimettono in equilibrio la serie.

Il finale parla chiaro: coach Dalmonte, vista la situazione ormai compromessa, decide di risparmiare energie per la decisiva Gara 3. L’espulsione di capitan Bottioni al 35’ per doppio tecnico rappresenta la pietra tombale sulle speranze dei Bees, con Fumagalli che firma il 66-46 a 4 minuti dalla sirena.

Fiorenzuola aveva provato a restare in scia, ma la freddezza di Desio ha fatto la differenza. Elli piazza il long two del 56-44 al 32’, poi Cipolla punisce un buco difensivo con il sottomano del +12. L’ultimo quarto si apre con un canestro di Biorac, ma è solo un’illusione: la squadra di coach Gallazzi non si lascia sorprendere.

Nel terzo quarto i padroni di casa mantengono saldo il controllo del match. Bartninkas regala il +14 in avvio, Seck risponde con energia (41-35), ma Mazzoleni e poi Elli rimettono il margine in doppia cifra (52-42 a fine periodo).

Il secondo quarto vede un timido rientro di Fiorenzuola, grazie a una maggiore aggressività difensiva e alla tripla in transizione di Galassi. L’1/2 di Biorac ai liberi vale il 31-24, ma Fumagalli chiude la prima metà di gara con una magia in area per il 37-28.

La partita si era aperta con un break importante dei padroni di casa: Fumagalli trascina Desio fino al 21-8 all’8’ e la tripla di Torgano firma il 26-10 che chiude un primo quarto dominato. Per Fiorenzuola, l’unica scintilla iniziale porta la firma di capitan Bottioni.

Gara 2 è andata a Desio. Ora tutto è di nuovo in discussione: la serie si sposta verso una decisiva Gara 3 con le squadre sull’1-1.

Aurora Basket Desio vs Fiorenzuola Bees 69-53

(26-10; 37-28; 52-42)

Rimadesio Desio: Bartninkas 7; Abijo; Perez; Tornari 8; Chiumenti 2; Torgano 5; Albique; Fumagalli 17; Cipolla 14; Mazzoleni 10; Elli 6; Viviani. All.Gallazzi

Fiorenzuola Bees: Biorac 11; Galassi 10; Colussa ne; Bottioni 15; Aklilu; Seck 10; Voltolini 5; Camara ne; Sabic 1; Bellinaso; Negri 3; Redini. All. Dalmonte

Espulso al 35’ Bottioni (F)