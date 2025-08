Divorzio Acrobatic-Sanchez: «Un epilogo molto amaro»

«Non è tanto l'addio, quanto le modalità a rendere questo finale di esperienza così carico di amarezza». Sono le parole che Elaine Sanchez, allenatrice cubana ma ormai piacentina d'adozione, utilizza per commentare il suo improvviso divorzio dall'Acrobatic Fintness dopo 12 anni di militanza nella veste di allenatrice di ginnastica artistica. «Una anonima pec al termine di un percorso durato oltre un decennio in cui i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. Dalla scalata alla Serie A partendo dalla C, passando per il numero di tesserate in costante crescita fino ad arrivare ad un'offerta tecnica ricchissima, anche grazie alla collaborazione con Brixia che ha consentito a diverse ragazze di arrivare a un grande livello in ambito agonistico: sono solo alcuni degli aspetti di cui vado fiera e per i quali pensavo di poter meritare un altro tipo di addio». Sanchez saluta Acrobatic e sbarca ad Activa: «Dove tante delle mie ragazze mi seguiranno: si sono creati grandi rapporti con le famiglie e gli attestati di stima ricevuti finora sono la vera gratificazione per la sottoscritta». Leggi tutto qui