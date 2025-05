Domenica al Beltrametti la finale del campionato di Serie A

Domenica la stagione sportiva del rugby piacentino avrà un ultimo colpo di coda, con lo stadio “Walter Beltrametti” che sarà il teatro dell’ultimo atto del campionato di Serie A: alle 17, Biella Rugby Club e Rugby Parabiago saranno protagoniste della finale promozione di categoria, che permetterà a una delle due formazioni di accedere alla Serie A Elite nella prossima stagione. Un altro evento che rappresenta un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da Sitav Rugby Lyons e Old Rugby Piacenza negli ultimi anni.

Le due squadre arrivano all’appuntamento di domenica con la voglia di fare la storia: nessuna delle due formazioni ha mai militato nel massimo campionato italiano, e in ogni caso sarà una grande festa per una delle due tifoserie. Parabiago ha dominato la regular season di Serie A, terminando il campionato in prima posizione con ben 12 lunghezze di vantaggio proprio su Biella, incalzato a sua volta da Paese e Verona a breve distanza. Proprio queste quattro squadre si sono giocate l’accesso alla finale nei playoff, in cui Parabiago e Biella hanno avuto la meglio sfruttando le gare di ritorno in casa: i milanesi hanno sconfitto Verona con 9 punti di margine dopo la sconfitta di misura nel primo atto (31-28 per gli scaligeri all’andata, 31-22 per Parabiago al ritorno), mentre il Biella si è imposto nettamente sul proprio campo contro un Paese che invece aveva conquistato la gara di andata con un discreto margine (29-20 e 35-19 i risultati delle due gare), a testimonianza di un campionato equilibrato e competitivo che ha premiato le due squadre più in forma. Ora lo scontro diretto del Beltrametti sancirà quale delle due formazioni potrà coronare il proprio sogno al termine di una grande stagione.