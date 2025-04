Domenica di ciclismo a Gossolengo, gli orari del passaggio della gara

Sono quasi 130 le iscritte (a 24 ore dalla chiusura) al quarto Trofeo Città di Gossolengo (36 Trofeo Alberto Biondi alla memoria e quarto Memorial Rino Andrina), appuntamento nazionale per Donne Juniores in programma domenica nel paese piacentino. La manifestazione è organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink e rappresenta una tradizione del passato recente. In gara ci saranno atlete principalmente di 17 e 18 anni provenienti da varie regioni d'Italia; ai nastri di partenza, anche la stessa società organizzatrice con le "panterine" pronte a dar battaglia e alimentare l'ottimo inizio di stagione 2025 (due vittorie con la trentina Agata Campana).

Il programma prevede il ritrovo alle 8 davanti al Municipio di Gossolengo (piazza Roma), dove nell'adiacente via Matteotti verrà dato il via alle 10, con le atlete che dovranno affrontare 74 chilometri di gara, con il Gpm di Rezzanello come momento più impegnativo del finale di gara prima del rientro a Gossolengo. Tuna, Gazzola, Monteraschio, Rivalta, Momeliano le altre località toccate più volte dalla corsa. La manifestazione concluderà la Challenge "Due giorni del Ducato" che ha visto la prima tappa lo scorso 13 aprile a Bianconese (Parma).

Le strade interessate dal passaggio delle cicliste sarà chiusa al traffico nei frangenti in cui si verificherà il transito del gruppo che sarà aperto e chiuso dalle moto che segnaleranno l'inizio e la fine della corsa. Nel documento sottostante, gli orari di passaggio indicativi.