Dopo tanto simulatore Fornaroli debutta in Qatar

Parte oggi l’avventura di Leonardo Fornaroli nel Gran Premio di Lusail (Qatar), penultimo appuntamento della stagione di Formula 2.

Il pilota piacentino dell’Invicta Racing è in testa alla classifica piloti con 188 punti, precedendo nell’ordine Jak Crawford (169 punti), Luke Browning (161), Richard Verschoor (151) e Alexander Dunne (130).

I conti finali si regoleranno negli Emirati Arabi Uniti a Yas Island tra il 5 e il 7 dicembre.

Il programma di oggi prevede alle 14.05 locali (le 12.05 in Italia) le prove libere, mentre alle 17.10 italiane scatteranno le qualifiche. Domani alle 17.20 italiane spazio alla Sprint Race, mentre domenica alle 13 in Italia partirà la Feature Race, che chiuderà la tre giorni in Qatar.

«In Qatar non ho mai corso - commenta Fornaroli - ma ho preparato molto al simulatore e non penso sarà un problema, spero di adattarmi presto. È un tracciato molto veloce, con tanti “curvoni”. La gestione delle gomme sarà un punto chiave, soprattutto con le più morbide, inoltre rispetto all’anno scorso farà più caldo e useremo una mescola più soft».