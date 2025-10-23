Doppia medaglia per Filippo Mantovan

Yama Arashi in evidenza a Gorgonzola nella competizione di grappling (lotta) nella specialità "Gi" (con il tradizionale kimono in uso anche nel judo e nel karate) e “No Gi” (nella quale gli atleti indossano pantaloncini e maglietta come nel grappling).

La squadra piacentina era rappresentata da due atleti, Filippo Mantovan e Samuele Gatti che si allenano regolarmente nei corsi di Brazilian Jiu Jitsu tenuti nella scuola piacentina diretti dall’insegnante Emanuele Baldanti. Il duo (che fa parte del network Lutador de Elite) è salito sul tatami per combattere in entrambe le specialità: Mantovan nella categoria al limite degli 84 chilogrammi nelle cinture viola-marroni-nere, Gatti nelle cinture bianche -66 chilogrammi.

Per Filippo Mantovan, è arrivato un doppio alloro nel torneo Grappling Industries, con l'argento nella specialità No Gi e il bronzo nella Gi. Due risultati di rilievo per il portacolori piacentino, tornato alle competizioni dopo un periodo di stop forzato. Per Gatti, invece, la competizione milanese segnava il debutto agonistico, dimostrando un ottimo carattere nonostante i punteggi degli otto incontri non siano stati sufficienti per arrivare in zona podio. «Sono molto contento - le parole del direttore sportivo della Yama Arashi Gianfranco Rizzi - in primis per i ragazzi che riescono a raccogliere risultati di spessore in competizioni di alto livello, prestazioni che sono frutto del loro impegno e della competenza dell’insegnante Baldanti. D’altra parte negli ultimi due anni si stanno raccogliendo i frutti del tanto lavoro profuso in tanti anni e che aveva portato la Yama Arashi ad essere una delle scuole riconosciute dal Capo Scuola maestro Robin Gracie (Gracie Jiu Jitsu)».