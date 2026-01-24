Doppia sconfitta a Parma per le rappresentative

Ha preso ufficialmente il via, sul campo di Colorno (Parma), la nuova edizione del torneo giovanile che mette a confronto le rappresentative provinciali Under 16 e Under 14. La manifestazione si svolge con la formula del girone unico: ogni rappresentativa disputerà quattro partite contro avversari diversi, concorrendo a una classifica generale. Al termine della prima fase, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, per poi puntare alla finalissima che decreterà la squadra vincitrice.

Il programma della prima giornata è stato inaugurato dall'anticipo tra Parma e Piacenza, che si sono sfidate con le formazioni Under 14 e Under 16. Il resto del turno si completerà mercoledì 28 gennaio.

In entrambe le categorie il risultato finale è stato identico: una vittoria per 1-0 in favore di Parma.



Più vivace la sfida Under 16, dove il Parma si è imposto grazie a una punizione di Dessena al 54'. Nonostante il risultato, il tecnico ducale Maurizio Dall'Aglio ha onestamente ammesso che il pareggio sarebbe stato l'esito più giusto per quanto visto in campo, in una gara giocata a ritmi alti e a viso aperto, dove sono stati decisivi anche gli interventi del portiere parmense Cobelli.

UNDER 16: PARMA - PIACENZA 1-0

Parma U16: Cobelli, De Bernardo, Mori, Romano, Rusu, Buzzonetti, Dessena, Berzolla (al 62° Lika), Douaychy (al 58° Congedo), Santus ( al 46° Rahmoune), Omonkhegbele. A disposizone: Guerci, Andreoni, Fecci, Rahmoune, Ndreka. Allenatore: Maurizio Dall’ Aglio.

Piacenza U16: Vecchi, Gazzola, Ferri (al 75° Rossetti), Szeliga (al 63° Betti), Pichi, Carcassa, Balla (al 83° Furlotti), Carrisi (al 76° Fischetti), Colombani (al 58° Scaffardi), Danini (al 52° Berté), Villa (al 71° Chiesa). A disposizione: Teggi. Allenatore: Giovanni Alberti.

Marcatore: al 54° Dessena

UNDER 14: PARMA - PIACENZA 1-0

Parma U14: Bonora, Cordaro, Carboni (al 58° Bottazzi; al 72° Tamburo ), Ronchi, Capetta (al 65° Selloum), Formici, Spadano (al 16° Dantonio), Loiacono (al 50° Cepparullo), Aydoo (al 49° Catanzano), Cerma, Pane. A disposizione: Hoxha, Dantonio. Allenatore: Rocco Tamburini.

Piacenza U14: Vergnaghi, Del Favero, El Baydaqui, Steri (al 49° Bresciani) , Parisi, Silvestre, Curallo (al 36° Riboni), Gazzola, Masera, Bozzarelli (al 57° Lepri), Costa. A disposizione: Cavalieri, Bianchi, Ghidotti, Maksuti, Cernuschi. Allenatore: Riccardo Dolcetti.

Marcatore: al 70° Cepparullo

Al termine della gara, l'analisi di Riccardo Dolcetti, allenatore dell'Under 14 del Piacenza: «È stata una partita non bella, molto agonistica ed equilibrata, dove non c'è stata nessuna predominanza netta e si sono viste veramente poche occasioni da gol. Il Parma ha giocato spesso saltando il centrocampo con il lancio lungo del portiere, dimostrando però una supremazia nell'uno contro uno in mezzo al campo. Per quanto ci riguarda, la difesa si è comportata bene: buone le prove di Silvestre, Parisi, Del Favero ed El Badaoui, così come Gazzola e Bresciani. L'attacco, invece, è risultato inconsistente. Nel secondo tempo siamo partiti meglio come ritmo trovando anche il gol con Masera, annullato però per un sospetto fuorigioco. Il Parma ha poi trovato la rete decisiva su calcio d'angolo. Possiamo dire che è stata una partita decisa dagli episodi».