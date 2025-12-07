Doppietta Fornaroli: vince anche il Mondiale costruttori

Finale dolce per Leonardo Fornaroli nella stagione trionfale di Formula 2, che lo aveva già visto laurearsi "re" nella classifica piloti con un Gran premio d'anticipo. Nell'ultima gara dell'anno, la Feature Race di stamattina a Yas Marina (Emirati Arabi Uniti), il pilota piacentino ha chiuso undicesimo, ma ha potuto festeggiare la doppietta personale grazie alla vittoria nella classifica per team, con l'Invicta Racing che trionfa mettendo il sigillo grazie al secondo posto di giornata di Roman Stanek. Doppietta di titoli, dunque, per Leo, così come per il team britannico, già a segno nel 2024 dove aveva vinto anche la classifica piloti con Gabriel Bortoleto, quest'anno approdato in Formula 1. Proprio lì è destinato il campione del mondo piacentino, scelto dalla McLaren come terza guida nel 2026.