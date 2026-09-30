Doppio derby di Coppa Italia, stasera in campo al Paratici e al Soressi

Stasera (20.30) riflettori accesi sui due derby del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza intitolata a Dorindo Sanguanini, ovvero Pontenurese-Bobbiese e CastFontana-Agazzanese. Consueta formula dell'eliminazione diretta decisa ai calci di rigore in caso di parità al 90'.

Al Paratici, sfida tra le due piacentine che meglio hanno assorbito l'inizio di stagione in un campionato impegnativo come l'Eccellenza. I padroni di casa del debuttante in categoria Edo Guarnieri sono reduci dal successo sul campo del Medolla, mentre i trebbiensi guidano addirittura la classifica in coabitazione con la Spal. E proprio gli estensi saranno avversari domenica dell'Agazzanese che, dopo il pari senza gol conseguito sul campo di Castellanarano, se la vedrà con la CastellanaFontana che invece deve riscattare il ko rimediato domenica scorsa nel match interno contro la Bobbiese.