Doppio derby di Coppa Italia, stasera in campo al Paratici e al Soressi
In palio gli ottavi di finale, in caso di parità al 90', subito i calci di rigore
Redazione Online
|4 ore fa
La formazione della Bobbiese scesa in campo domenica scorsa al Soressi - Foto Petrarelli
Stasera (20.30) riflettori accesi sui due derby del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza intitolata a Dorindo Sanguanini, ovvero Pontenurese-Bobbiese e CastFontana-Agazzanese. Consueta formula dell'eliminazione diretta decisa ai calci di rigore in caso di parità al 90'.
Al Paratici, sfida tra le due piacentine che meglio hanno assorbito l'inizio di stagione in un campionato impegnativo come l'Eccellenza. I padroni di casa del debuttante in categoria Edo Guarnieri sono reduci dal successo sul campo del Medolla, mentre i trebbiensi guidano addirittura la classifica in coabitazione con la Spal. E proprio gli estensi saranno avversari domenica dell'Agazzanese che, dopo il pari senza gol conseguito sul campo di Castellanarano, se la vedrà con la CastellanaFontana che invece deve riscattare il ko rimediato domenica scorsa nel match interno contro la Bobbiese.
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