Un giorno storico: la CastFontana ospita la Spal

Oggi alle 17.30, primo calcio d'inizio stagionale per il campionato di Eccellenza 2026/2027 con quattro piacentine coinvolte, oggi tutte quante in trasferta, Castellana Fontana a parte. Proprio i valtidonesi neopromossi sono attesi dal match più complicato: al Soressi infatti arriva la Spal. La formazione di Ferrara, nobile decaduta del calcio italiano, non può fallire quest'anno il ritorno in D, dopo la cocente delusione della stagione scorsa, chiusa al secondo posto nel girone B. Per i ragazzi di Ciotola, subito l'opportunità di una vetrina di grande prestigio con lo stadio castellano che sarà invaso dai tifosi estensi (previsti in 400). Assente il leader della Castellana Fontana, Mattia Monopoli, acciaccato.

Trasferta subito ad alto coefficiente di difficoltà per la Pontenurese di mister Edo Guarnieri, all'esordio in categoria: Pellegrini e compagni sono infatti attesi dall'ambiziosa Brescello Piccardo. E' invece il Fabbrico la prima rivale della nuova Agazzanese, reduce dal cambio della guardia in seno alla proprietà e con Andrea Macchetti in panchina.

Non sembra invece da “mission impossible”, l'esordio della Bobbiese di mister Dario Bongiorni sul campo del Campagnola, benché i rosanero di Manfredini sappiano farsi parecchio rispettare tra le mura amiche e siano tra gli altri forti dell'ex Pontenurese, Yener.

1° GIORNATA

Atl.Cdr Mutina-Arcetana

BrescelloPiccardo-Pontenurese

Campagnola-Bobbiese

CastellanaFontana-Spal

FidentinaBds-Zola Predosa

FFMedesano-Castellarano

Medolla San Felice-Vianese

Rolo Fabbrico-Agazzanese

S.Agostino-Vis Cittadella