«Accoglienza superba, grazie Castelsangiovanni»

Partita di Eccellenza, organizzazioni ed emozioni da Serie A.

Questo, in sintesi, il contenuto della lettera aperta che un tifoso della Spal (par di capire, dalla firma, un ultras della curva ferrarese) ha inviato a Libertà per ringraziare tutta la comunità di Castelsangiovanni per la giornata di domenica scorsa.

La lettera aperta

Gentile redazione “Libertà”, sono uno dei 500 che, come detto da voi, ha invaso Castelsangiovanni per inaugurare il nuovo campionato della nostra Spal.

Ci tenevo, credo a nome della nostra comunità ferrarese, a ringraziarvi per la superba accoglienza riservata, l’organizzazione di tutto il vostro mondo nel gestire questa onda anomala.

Mi sono emozionato nel leggere parole non più accostate in queste tristi anni, alla Spal.

Sapete senz’altro da cosa veniamo ed il dolore sportivo di questi ultimi anni.

Vedere gente comune che vuole farsi una foto con la nostra sciarpa e con la nostra gente è stato come rivivere sensazioni e brividi i che pensavamo nessuno ricordasse più.

Grazie davvero.

E soprattutto dimenticate i pochi momenti non degni nel finale. Fra tanti, c è sempre chi non capisce.

Se volete verificare la civiltà, la capacita di ricevere chi viene da fuori e anche la bellezza di Ferrara, vi aspettiamo al ritorno.

Non vi pentirete e avrete un altro momento da raccontare ai vostri nipoti. E lo faremo anche noi...

Vi aspettiamo ed ancora...GRAZIE DI CUORE.

Daniele Mantovani

Curva Ovest Ferrara