È inglese ma arriva dagli Usa lo straniero del Piacenza Rugby

Il primo e probabilmente unico straniero in forza al Piacenza Rugby per la nuova stagione nel campionato di Serie A arriva dagli Stati Uniti: Niall Saunders, classe 1997, di famiglia irlandese, ma nato in Inghilterra nella città di Chertsey, a circa 30 chilometri da Londra, non che figlio d'arte. Il papà, Rob, in Irlanda ha infatti rivestito il ruolo di mediano di mischia, che lo accomuna a quello del figlio, vestendo anche la maglia della nazionale dal 1991 al 1994 e partecipando alla Coppa del Mondo nell'edizione 1991. La sua carriera professionistica, a livello di club, l'ha invece trascorsa per massima parte in Inghilterra, nei London Irish in Premiership. Anche Niall sta svolgendo una carriera sportiva altrettanto importante e ricca di soddisfazioni, iniziata da giovanissimo, con l'ingresso nella prestigiosa Harlequins Academy di Twickenham, in Inghilterra, per poi percorrere tutta la trafila delle nazionali giovanili inglesi: Under 16, Under 18, Under 20 e proprio in quest'ultima categoria ha ricevuto la fascia di capitano. Dopo qualche anno ha quindi deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, nella Major League, con la maglia dello Utah, e di li a qualche altra stagione è passato al Los Angeles, diventando capitano della squadra e venendo premiato più volte come miglior giocatore della Lega. Ed ora ha scelto di ritornare in Europa, più precisamente per una esperienza in Italia e la scelta è ricaduta sul Piacenza Rugby. L'arrivo di Naill Saunders è previsto per il 25 agosto, giusto qualche giorno prima la partenza della squadra per il ritiro a Marsaglia.