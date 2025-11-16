Eccellenza, piacentine super. Gotico primo in Promozone
Vincono Nibbiano, Agazzanese, Pontenurese e Fiorenzuola, Bobbiese in 9 per colpi proibiti tra compagni di squadra
|18 ore fa
L'esultanza della Spes
Le piacentine di Eccellenza rispondono alla vittoria in anticipo della Vianese e si riprendono la vetta dell'Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone passa a Brescello (0-2, Grasso e Ababio in gol), mentre l'Agazzanese supera con il gol di Vai il Real Formigine. Colpaccio della Pontenurese sul campo del Calcio Zola (1-2, Pellegini e Yenner per i piacentini, D'Errico per i locali), mentre il Fiorenzuola ha travolto 4-1 la Bobbiese, passata in vantaggio con Bongiorni, poi colpita da Antenucci, Scarlata, Dellagiovanna e Piro. Neroverdi in 10 dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Ansaldi e Cloralio, cacciati per colpi proibiti tra compagni di squadra.
In Promozione, il gol di Cossetti permette al Gotico di superare il Vezzano e di issarsi in vetta assieme al Colorno, che ha battuto la Castellana Fontana (2-1, Delporto e Ziliotti per i locali, il neoarrivato Zamble al 90' per i piacentini). La Spes ha superato 1-0 il Carignano grazie a Corbellini, turno di riposo per il Carpaneto Chero.
