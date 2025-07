Ecco i Lyons a trazione neozelandese ma con tanti piacentini

E' tempo di ricominciare per la Sitav Lyons, in vista di una nuova stagione nel massimo campionato di rugby (Serie A Elite). Lunedì 28 luglio, nella sede in via Rigolli, sono stati presentati gli allenatori delle due formazioni seniores, di A Elite e della B, oltre ad alcuni volti nuovi chiamati a rinforzo della "prima squadra”, ed è poi seguito il primo allenamento sotto la guida del preparatore atletico Giulio Forte, comprendente i giocatori delle due squadre: in tutto una cinquantina di elementi, in attesa dell'arrivo del resto della rosa.

Volti nuovi ma anche tanti altri ben conosciuti, in parte riconfermati e in parte provenienti dal vivaio bianconero. Di sicuro si annuncia una larga presenza di giocatori piacentini, in base a un progetto di crescita voluto dalla società bianconera e già avviato nella passata stagione con dieci giocatori del vivaio ad essere scesi in campo in Serie A Elite, in aggiunta ad altri quattro utilizzati nelle gare di Coppa Italia. Ed ora si intende alzare l'asticella come conferma il diesse Claudio Deltrovi.

La presentazione della Sitav Lyons in vista della nuova stagione nel massimo campionato di rugby (foto Petrarelli)

«Siamo orgogliosi di offrire ai ragazzi del nostro vivaio l'opportunità di misurarsi nel massimo campionato - spiega Deltrovi - poiché per il futuro intendiamo affidarci sempre di più ai nostri giovani. Naturalmente verranno supportati in campo dai nostri "veterani” come Nourou Bance, Khadim Cissè, Alessandro e Giovanni Via, tutti con alle spalle oltre 100 presenze in bianconero. Le porte saranno aperte a tutti, non abbiamo preclusioni di sorta e già da stasera lo staff tecnico avrà il compito di valutare tutti i giocatori in fase di preparazione, per poi decidere chi sarà interessato a lavorare specificatamente con la prima squadra. Il nostro obiettivo è quello di avere un gruppo di lavoro coerente e omogeneo per tutti i giocatori seniores, compresi anche quelli della seconda squadra (Serie B), per offrire opportunità a chiunque lo meriti».

Oltre al diesse Deltrovi erano presenti il presidente Guido Pattarini e ovviamente lo staff tecnico della A Elite, formato dal neozelandese Kingi Matenga e Lele Solari, e lo staff tecnico della Serie B, costituito dalla coppia neozelandese Kelly Rolleston e Daniel Stead. Nel ruolo di consulente "part time” per la mischia, anche Tino Paoletti, che si alternerà in quello di direttore tecnico e allenatore a Monferrato.

Quattro i nuovi arrivati in casa Lyons presenti al raduno. Il trequarti centro figiano Waqa Nalaga (2003), uno dei nuovi 4 stranieri di quest'anno, già nazionale U20 e dell'Academy Hurricanes; da considerare "italiani” invece il pilone sinistro argentino di Cordoba Leo Giuliano Scatigna (1999), reduce dalla promozione in A Elite; il pilone destro argentino di Santa Fe Felipe Calanchini (2003), in arrivo dal Rugby Paese e ha fatto parte dell'Accademia U23 della Benetton Treviso e il giovane (2005) trequarti ala-estremo astigiano Francesco Calosso, cresciuto nello Stade Valdotain e quest'anno convocato nel Sei Nazioni under 20. «La scelta dei giocatori ha tenuto conto di alcuni ruoli dove eravamo scoperti - spiega il presidente Pattarini - specie in prima linea, infatti presenteremo una prima linea del tutto inedita. Avremo anche quattro nuovi "stranieri”, tre dei quali arriveranno il 20 agosto, ma soprattutto offriremo ampio spazio ai giovani del vivaio».