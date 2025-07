Elia Rial trionfa agli Internazionali d'Italia Serie

Marche terreno di conquista per i biker piacentini, grandi protagonisti a Esanatoglia (Macerata) nella Santoporo XC, ultimo atto degli Internazionali d'Italia Series. Il prestigioso circuito off road ha visto la vittoria finale di Elia Rial (Scott Racing Team), che ha difeso fino alla fine la leadership. La pressione di aver tutto da perdere è stata governata con una prova autorevole, mantenendo il controllo sui più diretti avversari, con i rivali che l'hanno attaccato a più riprese. Alla riga del totale, terzo posto per il piacentino che vale la matematica vittoria, mentre l'affermazione di giornata è andata al friulano Ettore Fabbro davanti a Pietro Cao.

«Ero molto concentrato e molto determinato - le parole di Rial dopo il trionfo - a conservare questa maglia e grazie ad una condotta di gara molto saggia ci sono riuscito; quando ho visto che eravamo rimasti in tre mi sono limitato a controllare e a non prendermi rischi inutili che avrebbero potuto compromettere il risultato. Sono veramente felice di aver centrato questo prestigioso obiettivo».

Nella stessa gara, top ten di grande rilievo per un altro piacentino, Giacomo Santoni (Scott Gagabike), decimo. Nella stessa località è andata in scena anche la gara di cross country per Esordienti e Allievi. Per lo Scott Gagabike argenti per Giacomo Gullì (Allievi secondo anno), Riccardo Bianchi (Allievi primo anno) e Gaia Orlandi (Allieve primo anno). Bronzo per Sara Balboni nelle Allieve secondo anno, con la sorella Laura quarta nelle Esordienti primo anno, oltre alla quinta piazza di Tommaso Poggi negli Esordienti secondo anno. Infine, sesta Bianca Santoni nelle Allieve primo anno, settimo Marco Bondi negli Allievi secondo anno e ottava Camilla Davoli nelle Esordienti secondo anno. In terra marchigiana ha fatto festa anche il Lugagnano Off Road, con Emanuela Cavalieri "regina" nelle Allieve secondo anno (classe 2009), che si somma all'ottavo posto di Luca Franchini negli Esordienti primo anno (2012). Per il sodalizio valdardese, ottime prove anche a Lonato del Garda nella Leonessa Mtb Cup. Nei Master 6 bronzo per Carlo Zuccolini; piazzati Claudio Iannamorelli - quarto nei Master 5 - e Paolo Condi, nono nei Master 4. Infine, ottava piazza Junior per Rayan El Meksali.