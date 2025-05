Elisabetta Curti rilancia: «Ne vedremo delle belle»

La presidente della Gas Sales Bluenergy, Elisabetta Curti, ha tracciato un bilancio della stagione da poco conclusa e inizia già a tracciare il solco per la prossima.

«Vorrei ringraziare la bella comunità che si è venuta a creare e che ci ha sostenuto in ogni partita - si legge in una nota della società - tra tifosi e tanti nuovi appassionati che si sono affacciati in presenza al palazzetto. Come con il cuore, la nostra vita è fatta di battiti intensi, tra alti e bassi che non ci hanno risparmiato un’ampia gamma di emozioni in una stagione veramente intensa. Per il futuro abbiamo impostato una squadra con un rinnovato spirito di fare bene, anche considerando l’ingente investimento in termine di tempo e sostanza, dando spazio ai giovani ed accettando una fase di rodaggio che ci auguriamo duri il meno possibile. È risaputo come Travica, al quale va un nostro ringraziamento speciale, fosse consapevole fin dall’inizio di fare un pezzo di strada insieme, dato che il percorso del nostro nuovo progetto è appena iniziato e ne vedremo delle belle».

La Gas Sales Bluenergy è stata eliminata da Trento nella semifinale playoff ed è stata sconfitta da Perugia nella sfida per il terzo posto che assegnava l’ultimo posto utile per la Champions League.