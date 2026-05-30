En plein d'oro per i giovani del Karate Farnesiana

Altro successo del Karate Piacenza Farnesiana che ha partecipato con un ristretto numero di agonisti della fascia giovanile al Trofeo Csen a Metato (Pisa). Tutti i nove portacolori piacentini hanno conquistato la medaglia d’oro consentendo il primo posto nella specialità combattimento libero nella classifica delle 37 società presenti.

Gli atleti Nicole ed Elia Famà, Amelia Arkhipov, Ariana Taganesco, Noemi Vitan, Camilla Imberti, Alex Constantin Gherman, Elena Vasic e Mbene Ndiaye hanno superato tutti gli avversari in modo netto e con margine. Il team piacentino è allenato dal Maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni, il Maestro Daniele Rillosi e il Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli afferma che usualmente la squadra piacentina è ai vertici delle classifiche delle competizioni, ma che tutti gli atleti partecipanti conquistino la medaglia d’oro è veramente una gradevole sorpresa e dimostra l’alto livello di impegno e di ambizione che è presente nella palestra piacentina. Prossimo impegno in giugno è il campionato italiano Fijlkam Juniores presso il Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma).