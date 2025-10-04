Enache promette: «Porterò a Piacenza il titolo italiano»

Tra otto giorni, domenica 12 ottobre, il rumeno, ma ormai piacentino d'adozione Ovidiu Enache affronterà sul ring del Villa York Sporting Club di Roma (al Gianicolo) il calabrese Roberto "Mumma" Lizzi per tentare la scalata al titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Il pugile della Boxe Piacenza e della colonia Carlo Malchiodi avrà questa opportunità in quanto comunitario e residente in Itaia da più di tre anni. Ovidiu è stato sconfitto nel marzo scorso dallo stesso avversario a Milano, ai punti in sei riprese, ma si dice convinto di poter vincere e di tornare a Piacenza con la corona tricolore: "A Milano ho sbagliato tattica e in particolare non sono stato abbastanza determinato nell’incalzare il mio avversario quando ero riuscito a metterlo in difficoltà con i miei ganci. Lizzi è un pugile molto scorbutico, la testa sempre bassa, ai confini della scorrettezza. A Roma sarà tutto diverso, mi sono preparato alla perfezione con il maestro Nicola Campanini, si combatterà sulla distanza delle dieci e non delle sei riprese, quindi avrò più tempo per mettere in atto le strategie che abbiamo studiato". Enache ha 35 anni ed è originario della parte orientale della Romania, vicino ai confini con la Moldavia. In Italia è arrivato nel 2007 e a Piacenza nel 2018: è responsabile del magazzino cittadino della GLS. Ha al suo attivo 11 vittorie (di cui una prima del limite) e 14 sconfitte (per lo più risalenti al periodo iniziale della carriera quando combatteva a Salerno).