Enache sconfitto ai punti, niente titolo italiano

Il pugile romeno, piacentino d'adozione, sconfitto con verdetto unanime a Roma da Lizzi

Giorgio Lambri
Giorgio Lambri
|2 ore fa
La proclamazione del verdetto
La proclamazione del verdetto
1 MIN DI LETTURA
Niente da fare. Sul ring romano di Villa York sfuma il sogno tricolore del romeno, ma piacentino d’adozione, Ovidiu Enache, sconfitto ai punti in dieci riprese da Roberto Lizzi nel match valido per il titolo Italiano dei Cruiser, cioè dei Massimi leggeri (limite 90.7 kg). Il verdetto è stato unanime e netto a favore del pugile di casa.

