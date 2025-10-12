Enache sconfitto ai punti, niente titolo italiano
Il pugile romeno, piacentino d'adozione, sconfitto con verdetto unanime a Roma da Lizzi
Giorgio Lambri
|2 ore fa
La proclamazione del verdetto
Niente da fare. Sul ring romano di Villa York sfuma il sogno tricolore del romeno, ma piacentino d’adozione, Ovidiu Enache, sconfitto ai punti in dieci riprese da Roberto Lizzi nel match valido per il titolo Italiano dei Cruiser, cioè dei Massimi leggeri (limite 90.7 kg). Il verdetto è stato unanime e netto a favore del pugile di casa.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ultimo caffè prima del malore: 82enne trovato morto nella sua auto
2.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
3.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
4.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni