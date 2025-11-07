Esempio per le giovani aspiranti sportive, sono le “Donne alla riscossa”

Sono esempi per tutte le giovani aspiranti sportive. “Donne alla riscossa” insomma, proprio come il titolo dell'evento che le ha viste protagoniste. L'incontro organizzato nell'ambito della mostra di figurine “Nel blu dipinto di azzurro” nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico è stato un alternarsi di consigli, ricordi ed emozioni raccontati da quattro grandi sportive a cominciare da Betty Bavagnoli, responsabile del settore femminile della Roma che ha conquistato due scudetti consecutivi. Con lei Luciana Meles, capitana dello scudetto vinto dal Piacenza femminile nel 1971, Erika Morri, che ha giocato per quattro anni nelle Lupe Piacenza di rugby e Hasna Bouyij, ex campionessa italiana nella categoria 51 chilogrammi con la Salus et Virtus Boxe Piacenza, intervistate da Mauro Molinaroli.

«Abbiamo fatto passi in avanti e vinto tante battaglie – ha detto Bavagnoli sul calcio femminile – però mi sento anche di dire che non ci dobbiamo accontentare e c'è ancora molto da fare per avere una visibilità importante in modo da poter permettere a tutte le ragazze e a tutte le bambine di esaudire quello che è il loro sogno, ossia giocare ad alti livelli. Essendo piacentina e avendo dato i primi calci a un pallone proprio qui noto che Piacenza ancora adesso rappresenta una realtà importante nel calcio femminile, sono molto contenta che la squadra stia facendo passi in avanti pur in una categoria minore, ma anche in questo caso vorrei dire che non ci si deve fermare qui, il calcio femminile va promosso a 360 gradi e non basta parlarne visto che servono azioni concrete: l'esempio è il 2022, anno storico in cui il calcio femminile è diventato professionistico, adesso occorre un percorso per arrivare a una sostenibilità e ci stiamo dando da fare tutti insieme per farlo».