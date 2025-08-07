Esordio a Cisano per l'Ongina

Partirà con la trasferta bergamasca di Cisano il cammino stagionale della Canottieri Ongina nel girone B di serie B maschile. La squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi sarà di scena l'11 ottobre su un campo che rievoca dolci ricordi, quelli della promozione in A2 del giugno 2017. Sette giorni dopo, l'esordio casalingo (alle 18 a Monticelli, come nel resto delle gare casalinghe) contro i bresciani della Ferramenta Astori prima di un trittico modenese contro Villa d'Oro, Sassuolo e Soliera. L'ultimo match del 2025 sarà interno il 20 dicembre contro Mo.Re. Volley, mentre l'andata si concluderà il 17 gennaio sempre a Monticelli contro Modena Volley, con il PalaPanini che chiuderà il viaggio di regular season dei gialloneri.

«La notizia positiva del nuovo calendario - commenta coach Gabriele Bruni - è il fatto che il girone sia composto da 14 squadre, non ci saranno turni di riposo: è vero che toccherebbe a tutti, ma falsa la lettura della classifica e permette di fare calcoli. Ora invece si gioca tutti dall'inizio alla fine. Calendario alla mano, ogni partita sarà da scoprire e interpretare, a volte ci sono due turni in trasferta che poi farai in casa, cambia poco, anzi forse così è ancora più stimolante».

Il cammino della Canottieri Ongina

Prima giornata: Cisano-Canottieri Ongina (andata 11 ottobre, ritorno 7 febbraio)

Seconda giornata: Canottieri Ongina-Ferramenta Astori (andata 18 ottobre, ritorno 14 febbraio)

Terza giornata: National Transports Villa d'Oro Modena-Canottieri Ongina (andata 25 ottobre, ritorno 21 febbraio)

Quarta giornata: Kerakoll Sassuolo-Canottieri Ongina (andata 1 novembre, ritorno 28 febbraio)

Quinta giornata: Canottieri Ongina-Tecnoarmet Soliera (andata 8 novembre, ritorno 7 marzo)

Sesta giornata: Team Volley Cazzago Adro-Canottieri Ongina (andata 15 novembre, ritorno 14 marzo)

Settima giornata: Canottieri Ongina-Beca Tensped (andata 22 novembre, ritorno 21 marzo)

Ottava giornata: Zotup Scanzorosciate-Canottieri Ongina (andata 29 novembre, ritorno 28 marzo)

Nona giornata: Canottieri Ongina-Vero Volley Monza (andata 6 dicembre, ritorno 11 aprile)

Decima giornata: Motta&Rossi Asola Remedello-Canottieri Ongina (andata 13 dicembre, ritorno 18 aprile)

Undicesima giornata: Canottieri Ongina-Mo.Re. Volley (andata 20 dicembre, ritorno 25 aprile)

Dodicesima giornata: Pallavolo Cremonese-Canottieri Ongina (andata 10 gennaio, ritorno 2 maggio)

Tredicesima giornata: Canottieri Ongina-Modena Volley (andata 17 gennaio, ritorno 9 maggio).