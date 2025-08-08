Friday, August 8

Esordio in Val d'Aosta per il Piacenza Rugby

Ufficalizzati i calendari della Serie A della palla ovale, la prima casalinga per i biancorossi sarà il 26 ottobre con Alghero

Redazione Online
August 8, 2025|2 ore fa
Matteo Bonatti, con l'ovale, sarà ancora uno dei senatori del nuovo Piacenza Rugby di Claudio Forte - Foto Petrarelli
Esordio fissato per il 19 ottobre sul campo della temibilissima matricola Valdotaine, prima in casa la settimana successiva con Alghero. Anche il Piacenza Rugby, dopo la Sitav Lyons, conosce il proprio cammino per la sua seconda stagione nel secondo campionato rugbistico italiano. 
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CALENDARIO DELLA SERIE A DI RUGBY 2025/2026

