Estate senza cellulare per i baby nuotatori della Vitto

Sette settimane davvero speciali, dove il cellulare è completamente bandito e si riscopre il piacere di divertirsi tutti insieme imparando anche qualcosa di nuovo.

Ha avuto davvero una bella idea la Società Canottieri Vittorino Da Feltre per i suoi piccoli nuotatori, che in questo periodo stanno partecipando a un campo estivo diverso dal solito.

Lo ha organizzato il gruppo del nuoto, guidato dal maestro Gianni Ponzanibbio, e realizzato grazie al prezioso lavoro di Elena Fiocchi, mental coach del campione Giacomo Carini e di altri atleti biancorossi: fino alla fine di luglio 30 “baby” della squadra di nuoto che vanno dai 9 ai 14 anni si stanno divertendo all'aperto nella sede di via del Pontiere praticando una serie di attività che prevedono giochi di una volta all'aperto e lezioni su come mangiare bene e sui mestieri che ancora non conoscono molto bene, come il falegname o il baritono.

E ci sono delle regole da seguire, una su tutte è quella di non poter usare il cellulare per tutta la durata del campo.

Inoltre, sono stati invitati in sede “gli artigiani del sapere”: un baritono, un cuoco, un falegname, un giardiniere e altri professionisti che hanno spiegato in che cosa consiste il loro lavoro e in questo modo tramandato un sapere ricco di storia e di passione.