Fabio Paratici al memorial intitolato a papà Luciano

Samp batte Piace e Juve, ma tutte e tre le squadre si abbracciano nel ricordo di Luciano Paratici sul campo del Fratelli Curtoni. In archivio il primo memorial in onore dell’ex presidente della Borgonovese, giocato dagli Esordienti Under 13 delle società più rappresentative del figlio Fabio, ex giocatore del Piacenza e poi dirigente di Sampdoria e Juventus.

“Mancava solo il Tottenham…”, ha scherzato alla fine il direttore sportivo cresciuto a Borgonovo, emozionato nel ricordo del padre. Insieme a lui, la sorella Daria (mamma dell’esterno scuola Piacenza, Riccardo Bassanini), i nipoti e i figli, fra cui il centrocampista Edoardo in campo con la Juventus.

La Sampdoria ha sconfitto 4-0 il Piacenza e 1-0 la Juventus, mentre i giovani biancorossi si sono tolti la soddisfazione di superare la Vecchia Signora per 2-0 con i gol di Comi e Grandi. Pomeriggio di calcio che si era aperto con l’amichevole fra la Juventus e la Borgonovese, chiusa sul 4-1 a favore dei bianconeri: in rete Mokuba per i padroni di casa.