Festa a Bobbio per la fiaccola olimpica. Transito in vespa

La fiaccola olimpica nel borgo più bello d'Italia. Oggi Bobbio ha accolto la fiaccola olimpica per un percorso di poco meno di un chilometro che dallo spettacolare scenario del Ponte Vecchio risaliva fino al paese e a piazza Santa Fara dove i tedofori sono stati accolti da due ali di folla formata per lo più dai ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo della vallata, quindi delle scuole elementari, medie e superiori di Bobbio, Perino e Marsaglia.

Tra le curiosità il fatto che un tratto di 200 metri del percorso è stato percorso un tedoforo in Vespa, seppure portata a mano per un guasto; altra curiosità il fatto che tra i quattro tedofori c'era una ragazza di origine greca ma residente a Pavia - e in quanto greca depositaria di più di tutti gli altri della fiaccola di Olimpia dato che da lì parte.

Tra la tanta gente presente lungo le strade nonostante la pioggia, insieme al sindaco Roberto Pasquali che ha fatto gli onori di casa, anche vecchi campioni dello sport come il pugile Platè, il presidente della Bobbiese Calcio, Scabini, e tanti abitanti del borgo, oltre a qualche turista.

Da Bobbio la fiaccola è poi partita per Lodi dove percorrerà il tratto del Basso Lodigiano.

Nel tardo pomeriggio, in arrivo da Codogno, la fiamma entrerà a Piacenza , con la giornata che culminerà in una grande festa dello sport aperta a tutti nel cuore di piazza Cavalli, dove sarà allestito il Villaggio della City Celebration aperto al pubblico a partire dalle 17.

I bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Bobbio Perino e Marsaglia