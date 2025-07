Fiorenzuola: c’è Cantoni, torna anche mister Tonoli

Il Fiorenzuola completa il quadro degli estremi difensori: dopo Matteo Malagoli (1995) arrivato dal Corticella, ecco Riccardo Cantoni, classe 2003, proveniente dall’Accademia Pavese (Promozione) dove ha vinto la Coppa regionale. In precedenza ha militato in Eccellenza e in Serie D con il Sant’Angelo. Nel suo curriculum anche una vittoria nel campionato di Eccellenza con Rg Ticino e una stagione nella Biellese.

Un altro importante tassello è rappresentato dal ritorno nello staff del carismatico allenatore dei portieri, Emilio Tonoli, che si affianca agli altri compagni di viaggio di mister Niccolò Araldi: il vice Luca Ravanetti (settore giovanile Parma), il preparatore atletico Federico Rossi (ex Piacenza) e il collaboratore Andrea Brusco (già nella juniores rossonera).

Non c’è l’ufficialità per l’ingaggio del difensore Gianluca Zucchini classe 1995, in uscita dal Piacenza, ed ex Corticella e Carpi, ma pare un affare concluso, che va così ad affiancare l’altro difensore centrale Luca Benedetti.