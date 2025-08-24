Fiorenzuola decimato: «Ma sono sicuro che chi c’è farà bene»
Oggi debutto in Coppa di Eccellenza sul campo del Brescello anche per Fiorenzuola di mister Araldi
August 24, 2025
La rosa del Fiorenzuola - © Libertà/Claudio Cavalli
Debutto ufficiale anche per il Fiorenzuola, inserito nel girone 2 della Coppa di Eccellenza. I ragazzi di mister Nicolò Araldi saranno impegnati alle 17.30 sul campo di Castelnovo Sotto contro il Brescello. L’altra sfida sarà FidentinaBorgo-Salsomaggiore.
«Arriviamo alla prima gara che conta davvero risicati come numero - commenta Araldi - viste le assenze per infortunio di Antenucci, Zucchini, Bandaogo, Postiglioni, Lori e Maroadi, a cui si aggiunagono quelle dei febbricitanti Pertica e Borrelli. Scaralata ha fatto un solo allenamento, Forte ha firmato da due giorni. Ma sono certo che chi ci sarà, farà bene, perché in queste settimane ho visto lo spirito giusto».
