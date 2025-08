Fiorenzuola ko con gli Under 18 del Parma a Collecchio

Primo test e primo ko per il Fiorenzuola 2025/2026 che, nel match in preparazione al prossimo campionato di Eccellenza, è stato piegato per 2-1 dalla formazione Under 18 del Parma. Più brillanti sul piano atletico i giovanissimi ducali tra i quali è spiccato il talento cristallino di Mama (ghanese di soli 15 anni), i rossoneri hanno pagato care le condizioni atletiche ancora approssimative e anche le numerose assenze tra presunti titolari della squadra di mister Araldi. Modulo 3-5-2 per i valdardesi che, dopo la doppietta iniziale di D'Amico, ha reagito e trovato il gol con Piro nella ripresa, ma ha fallito il colpo del 2-2. Prossima amichevole, sabato 9 agosto al Bricchi contro il Sassuolo Under 18.

Parma U18 – Fiorenzuola 2-1

Fiorenzuola Primo tempo:(3-5-2): Cantoni; Benedetti, Zucchini, Varoli; Parisi, Morrone, La Vigna, Postiglioni, Macchioni; Piro, Scarlata.

Fiorenzuola secondo tempo (3-5-2): Cantoni; Maroadi, Varoli ( 18’st Postiglioni), Dellagiovanna; Caradonna, Borrelli, La Vigna (23’st Fugazza), Morrone (18’st Macchioni) , De Simone, Censi, Scarlata (18’st Piro)

All. Araldi

Reti: 6’ e 35’ pt. D’Amico, 27’st Piro