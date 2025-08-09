Fiorenzuola ok in amichevole. Arriva anche Pertica

Il Fiorenzola, che oggi ha piegato in amichevole la formazione Under 18 del Sassuolo al Bricchi con il punteggio di 5-1, ha tesserato un nuovo giocatore. Si tratta di Gianvito Pertica, duttile centrocampista classe 2000, nato a Sannicandro di Bari. Pertica arriva in rossonero dopo l’ultima esperienza con la Sangiovannese, club con cui ha collezionato 47 presenze e 3 reti, di cui 35 presenze e 2 gol tra Serie D Girone E e Coppa Italia Serie D nella stagione 2024/25. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della SPAL, Pertica vanta un percorso ricco di esperienze nel panorama nazionale. In carriera ha indossato le maglie di Pistoiese, Caratese, Latte Dolce e Savona, superando quota 120 presenze in Serie D e totalizzando 24 presenze in Lega Pro. Giocatore di personalità e versatilità tattica, capace di ricoprire più ruoli nella zona mediana del campo, Pertica rappresenta un innesto di qualità ed esperienza per la rosa rossonera, in vista del prossimo campionato di Eccellenza.