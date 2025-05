Fiorenzuola-Prato sospesa per lancio di fumogeni

La stagione maledetta del Fiorenzuola, ufficialmente retrocesso in Eccellenza, non poteva che concludersi con l'ennesimo colpo di scena. Al 17' del secondo della sfida del Comunale con il Prato (valida per l'ultima giornata del girone D di Serie D) l'arbitro, che aveva già fermato il gioco per 10 minuti nel primo tempo, ha sospeso definitivamente la gara che si trovava sul 2-0 per gli ospiti, a causa del lancio di petardi e fumogeni sul terreno di gioco da parte dei tifosi toscani.

Resta da capire se il giudice sportivo obbligherà le squadre a giocare l'ultima mezz'ora oppure, come appare probabile, assegnerà la vittoria per 3-0 al Fiorenzuola.