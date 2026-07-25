Fiorin-Galli, guizzo azzurro nella serata finale della Sei Giorni

Si chiude con i successi della statunitense Anna Hicks nella Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market e della coppia azzurra Matteo Fiorin - Niccolò Galli nell'Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. Le due prove hanno regalato un finale spettacolare a una manifestazione che, nell'arco di sei giorni, ha portato al Velodromo "Attilio Pavesi" campioni olimpici, mondiali ed europei, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del calendario UCI.

CORSA A PUNTI DONNE ELITE – G.P. ROSSETTI MARKET, HICKS CHIUDE IN BELLEZZA

La statunitense Anna Hicks, campionessa panamericana in carica della Corsa a Punti, si è aggiudicata la Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market, ultima prova femminile dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. La gara è stata caratterizzata dal giro guadagnato dalle prime tre classificate, che ha rilanciato la lotta per il successo fino agli sprint conclusivi. Hicks ha saputo costruire il proprio vantaggio grazie a una straordinaria continuità negli sprint intermedi, chiudendo con 51 punti. Alle sue spalle Valeriya Valgonen, seconda con 41 punti, e la giapponese Tsuyaka Uchino, terza con 37 punti, entrambe anch'esse capaci di conquistare il giro sul gruppo. Migliore delle italiane Rachele Barbieri, quarta con 13 punti.

AMERICANA UOMINI ELITE – G.P. SIDERPIGHI, FIORIN E GALLI CHIUDONO IN TRIONFO

Quindici sprint, continui cambi di ritmo e una corsa sempre aperta hanno caratterizzato l'Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi, prova conclusiva dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. La coppia de Il Rintocco, formata dagli azzurri Matteo Fiorin e Niccolò Galli, ha costruito il successo grazie a una straordinaria regolarità, andando all’attacco e anche a punti in numerosi sprint e chiudendo con 50 punti, senza che nessuna coppia riuscisse a guadagnare il giro. Alle loro spalle il tandem Daniil Zarakovskiy - Grigorii Skorniakov della Plurimec, secondo con 33 punti, e Sergey Rostovtsev - Nikita Tsvetkov della Ferri, terzi con 25 punti. Settimini Lamon-Consonni.Ad aprire la serata è stata la manifestazione dedicata ai Giovanissimi, valida come prova conclusiva della Challenge Benvenuto Corradi "Pacio", intitolata allo storico volontario del Velodromo "Attilio Pavesi". Una bella festa di sport e di ciclismo giovanile, che ha portato in pista decine di bambini e le loro famiglie, regalando entusiasmo e colori prima del gran finale della manifestazione.Cala così il sipario sulla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, sei giorni di grande ciclismo su pista che hanno visto sfidarsi al Velodromo "Attilio Pavesi" alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità e tanti giovani talenti destinati a raccoglierne l'eredità. Un'edizione che conferma ancora una volta il ruolo di Fiorenzuola tra le capitali internazionali della pista.Info, classifiche e video sul sito Quindici sprint, continui cambi di ritmo e una corsa sempre aperta hanno caratterizzato l'Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi, prova conclusiva dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche. La coppia de Il Rintocco, formata dagli azzurri Matteo Fiorin e Niccolò Galli, ha costruito il successo grazie a una straordinaria regolarità, andando all’attacco e anche a punti in numerosi sprint e chiudendo con 50 punti, senza che nessuna coppia riuscisse a guadagnare il giro. Alle loro spalle il tandem Daniil Zarakovskiy - Grigorii Skorniakov della Plurimec, secondo con 33 punti, e Sergey Rostovtsev - Nikita Tsvetkov della Ferri, terzi con 25 punti. Settimini Lamon-Consonni.Ad aprire la serata è stata la manifestazione dedicata ai Giovanissimi, valida come prova conclusiva della Challenge Benvenuto Corradi "Pacio", intitolata allo storico volontario del Velodromo "Attilio Pavesi". Una bella festa di sport e di ciclismo giovanile, che ha portato in pista decine di bambini e le loro famiglie, regalando entusiasmo e colori prima del gran finale della manifestazione.Cala così il sipario sulla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, sei giorni di grande ciclismo su pista che hanno visto sfidarsi al Velodromo "Attilio Pavesi" alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità e tanti giovani talenti destinati a raccoglierne l'eredità. Un'edizione che conferma ancora una volta il ruolo di Fiorenzuola tra le capitali internazionali della pista.Info, classifiche e video sul sito www.fiorenzuolatrack.eu