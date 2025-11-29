Formula 2, Leonardo Fornaroli si guadagna la pole in Qatar

Domani, domenica 30 dicembre, Leonardo Fornaroli scatterà dalla pole position nella Feature Race del Gran Premio di Lusail, in Qatar, penultimo appuntamento della stagione di Formula 2.

La giornata di ieri ha infatti portato una svolta importante dopo le qualifiche: Oliver Goethe (MP Motorsport) è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) alla curva 6 durante il suo giro di recupero. Gli Steward, analizzate le immagini e ascoltati i piloti e i team, hanno ritenuto che Goethe avrebbe potuto evitare l’impedimento, applicandogli così la retrocessione valida sia per la Sprint di oggi sia per la Feature Race di domani.

La penalità ha come effetto diretto la promozione di "Leo" alla pole position per la gara di domenica, un risultato fondamentale nella corsa al titolo. Il pilota piacentino dell’Invicta Racing guida attualmente la classifica con 188 punti, davanti a Jak Crawford (169), Luke Browning (161), Richard Verschoor (151) e Alexander Dunne (130).

Dopo la Sprint Race di oggi alle 17.20 italiane, l’appuntamento decisivo del weekend sarà proprio la Feature Race di domani, con partenza alle 13.00 italiane, prima dell’ultimo round stagionale ad Abu Dhabi dal 5 al 7 dicembre.