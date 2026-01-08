Franchini e Gaudenzi del Lugagnano Off Road in evidenza nel Trevigiano

Splendida esperienza per i giovani ciclisti della Lugagnano Off Road Luca Franchini e Gianluca Gaudenzi impegnati a San Fior, in provincia di Treviso, per la gara di ciclocross che assegnava i titoli Italiani di specialità. Su oltre 90 concorrenti al via, Franchini e Gaudenzi hanno chiuso rispettivamente al 41^ e 58^ posto tra gli Esordienti del II anno (14 anni). In abbinata anche la gara degli Amatori, inserita nel circuito del Triveneto. Massimo Ghisoni è ventesimo in Fascia 2 (45/54 anni). Due atleti della Lugagnano Off Road hanno gareggiato anche martedì 6 gennaio, in quel di Seregno (Mb) nella gara allestita nel complesso del Parco 2 Giugno Porada. Tra gli Esordienti del II anno (14 anni) Luca Franchini ha chiuso al diciottesimo posto nella gara nazionale valida come sesta ed ultima prova del Campionato italiano di società. In gara anche Ghisoni, giunto undicesimo in Fascia 2.

