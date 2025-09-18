Franz cancella Cittadella: «Riscatto con l'Imolese»

Cittadella è dimenticata, nella mente del Piacenza c'è solo l'Imolese. Sabato alle 15 i biancorossi torneranno in campo al Garilli per quella che mister Arnaldo Franzini definisce la partita del riscatto: «Sicuramente - ha detto il tecnico - ci vorrà una prova gagliarda e importante perché quando si viene da una battuta d'arresto la gara successiva deve essere quella del rilancio, che metta in mostra qualcosa di più, una voglia particolare per cercare di riprendere la corsa interrotta. L'Imolese ha cambiato tanto, è vero, però hanno anche tenuto 5 o 6 elementi di valore e si è già visto che sono in grado di giocare sia di rimessa sia in maniera offensiva. Così come il Cittadella Vis Modena conosce bene questa categoria e penso che giocherà una partita scorbutica, con grande qualità sugli esterni. Noi dovremo essere bravi ad avere il pallino del gioco e a limitarli proprio nelle loro caratteristiche migliori».