Franz e il big match: «Giocheremo per vincere»

Ha la miglior difesa, il miglior attacco ed è reduce dal poker rifilato al malcapitato Sangiuliano. Poco da dire sulla Pistoiese prima in classifica e prossimo avversario del Piacenza, domenica pomeriggio sarà big match al “Garilli”. In queste ore mister Arnaldo Franzini sta riflettendo sugli ultimi dettagli, nulla dovrà essere lasciato al caso se si vorranno conquistare i 3 punti contro quella che sembra una vera corazzata. «Non mi aspetto un match chiuso perché entrambe le squadre vogliono vincere - ha spiegato l'allenatore - abbiamo sistemi di gioco diversi, 4-3-3 noi e 3-5-2 loro, probabilmente avremo meno occasioni rispetto alle ultime uscite, però non è così scontato perché potremmo anche avere spazi in mezzo al campo: poi decideranno gli episodi. Devo valutare la condizione generale al termine di una settimana con tre partite. Sbardella al posto di Silva potrebbe non essere così scontato, così come il centrocampo e l'attacco che hanno giocato con il Rovato: direi che ho un paio di dubbi e farò le mie scelte guardando i miei giocatori fino all'ultimo momento disponibile».



La probabile formazione

Tutti disponibili, già recuperati da tempo gli ultimi “acciaccati” Bertin e Cabri, ci sarà anche Sbardella che ha scontato il turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata con il Rovato Vertovese. Sarà probabilmente lui a fare coppia centrale con Martinelli in mezzo alla difesa davanti a Ribero tra i pali, terzini i giovani Ciuffo e Zaffalon. A centrocampo è già inamovibile Taugourdeau, in cabina di regia con Poledri (capocannoniere della squadra) e Lordkipanidze, in attacco dovrebbe essere riconfermato Pino al centro al posto di Trombetta, con Mustacchio a destra e D'Agostino libero di svariare.