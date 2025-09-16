Franz, stop di una giornata dopo l'espulsione. Multa al Piacenza

Una giornata di squalifica e 700 euro di multa alla società a causa del comportamento dei tifosi presenti a Modena. Dopo la beffa legata al rigore negato nel finale del match con il Cittadella, valido per il secondo turno del girone D di Serie D, il Piacenza perde il suo allenatore per la sfida di sabato pomeriggio con l'Imolese: le proteste di Franz dopo l'evidente fallo di mano non visto dal direttore di gara poco prima del penalty concesso ai padroni di casa, sono state punite dal giudice sportivo con lo stop minimo. Proteste che hanno visto protagonisti anche i tifosi a fine gara: "Per avere danneggiato la rete di recinzione del settore a loro riservato, si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati" si legge nelle motivazioni formulate dal giudice per giustificare l'ammenda di 700 euro al club di via Gorra.